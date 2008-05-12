Задача по Асемблеру

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужно решить задачу:

В памяти по адрессу А1 находиться 3-х байтное десятичное число BCD формата. Написать программы умножения и деления этого числа на 2, путём выполнения сдвига на один двоичный разряд [3, 13]. Результаты выполнения по адрессам... умножение: адресс 0240 деление: 0250

ICQ заказчика 423 872 969.

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17 лет назад
ValaR4ik
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

anrkaid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро(раньше сроков), недорого, но немного не то что нужно...оплата произведена вовремя, доделать программу взялся и пропал. для выяснения отзыва прошу связаться

Заявки фрилансеров

anrkaid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад