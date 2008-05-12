Решить 2 задачи по криптографии

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Завершен3 заявки198 просмотров

Необходимо решить 2 задачи сегодня же!

Выслать решение на "[email protected]"

Плачу 50-75р за задачу.

Оплата будет произведена в понедельник вечером, при форс-мажоре во вторник.

Задачи должны быть высланы ДО этого...

Задачи:

1. Определите количество возможных ключей в алфавите 0 – 9, если

элементы ключа могут повторяться и длина ключа меняется от 3 до 14 символов.

2. Сформируйте общий секретный ключ по алгоритму Диффи-Хеллмана для q=3

и n=17.

17 лет назад
sSouL
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$500
10 дней
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Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад