Диплом с кодом на java

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Закрыт2 заявки265 просмотров

Кто возьмется написать диплом с програмным продуктом на java, приблизительное описание в прикрепленном файле.

Java
17 лет назад
lamzarius
Гость 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров