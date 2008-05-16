Срочно решить задачи по Геометрии (9 класс)

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Завершен23 заявки649 просмотров

Решить задачи по Геометрии (9 класс) со всеми формулами, рисунками и т.д.

21 билет, в каждом билете по 2-е задачи. Предлогайте цену.

Срок 2 дня максимум.

17 лет назад
TT-s
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад
$35
1 день
Отлично справился с заданием. Рекомендую!
Было приятно работать с Артемом. Оплата в срок и в нужной сумме. Всегда на связи и отлично понимает суть проектов. буду рад сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад