Курсовая: кредитная система России

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Завершен3 заявки202 просмотра

Заказ 1567-KUR

Тип работы: Курсовая

Предмет: Экономика

Тема работы: Кредитная система России: пути создания и перспективы развития

Объем работы: 35 страниц

Название учебного заведения: московский вуз

Срок: 3-5 дней. Можете предложить свой срок.

Детали:

работа должна состоять из введения, основной части, практической части, заключения и списка

использованной литературы. Все данные, графики и таблицы должны быть 2007-2008 года. Нужны ссылки на источники и сноски.

Оригинальность текста должна быть не ниже 70% по антиплагиат.ру

Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу.

Всю информацию и вопросы пишите, пожалуйста, в заявке. На емейл и в лс писать не желательно, особенно если Вы не оставили заявку.

17 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$60
5 дней
И снова выполнила работу оперативно, в срок. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад