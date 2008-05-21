Курсовая: кредитная система России

Заказ 1567-KUR

Тип работы: Курсовая

Предмет: Экономика

Тема работы: Кредитная система России: пути создания и перспективы развития

Объем работы: 35 страниц

Название учебного заведения: московский вуз

Срок: 3-5 дней. Можете предложить свой срок.

Детали:

работа должна состоять из введения, основной части, практической части, заключения и списка

использованной литературы. Все данные, графики и таблицы должны быть 2007-2008 года. Нужны ссылки на источники и сноски.

Оригинальность текста должна быть не ниже 70% по антиплагиат.ру

Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу.

Всю информацию и вопросы пишите, пожалуйста, в заявке. На емейл и в лс писать не желательно, особенно если Вы не оставили заявку.