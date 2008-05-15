"Сравнительный анализ переводов В.Высоцкого"

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Нужен специалист по специальности " Перевод и переводоведение",

предмет "Практика перевода"

для выполнения курсовой работы по теме

"Сравнительный анализ переводов В.Высоцкого".

Есть перевод стихотворения на английский язык "Песня о друге".

Если друг оказался вдруг...

Шесть версий перевода.

Иформацию по работе вышлю лично специалисту( т.к. Сканы занимают большой объем).

Объем: теория 10-12 листов, практика 15-18 листов.

Всего до 30 листов.

Методичка к работе имеется.

Срок выполнения 15.05.2008.

17 лет назад
iskatel77
Андрей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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