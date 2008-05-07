Доработать и перечертить чертежи

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Закрыт3 заявки188 просмотров

Надо доработать чертежи и перечертить с автокада и компаса - чтобы были начерчены по размерам и указанным доработкам в компасе.

Обязательно знание устройства и техтребований.

AutoCAD
17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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