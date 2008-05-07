6 задач на языке С

Здравствуйте, нужно написать 6 программ на языке С. А также объяснить их мне.

Всей необходимой информацией обеспечу. Оплата $60. Возможно дальнейшее сотрудничество, могут еще проги потребоваться. Чтобы более менее представляли, скажу – первый курс ВУЗа.

С уважением, Антон.

В аттаче задачи :)

5 6 7 8 9 10 задачи

7 вариант