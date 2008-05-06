Надо написать курсовую работу. На тему: "Модуляционная спектроскопия нанокомпозитов". Дисциплина: "Моделирование объектов и систем". Задание к курсовой работе имеется. Преподаватель дал много информации в электронном виде, могу скинуть. Жду ваших предложений...
Решить Сопромат.
Нужно решить сопромат. Задачи 1 курса
Пишите в асю.
ICQ#: 434-969-119
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