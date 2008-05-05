Срочно нужен реферат.желательно готовый Ищу реферат по истории философии на тему: "Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневековых мыслителей (Н.Орезм, Ж.Боден, Наваррус
Написать программу на Фортране
Написать программу на Фортране.
Условия:
Данн ядерный реактор, через него проходит поток воды. Температура воды на входе 30 градусов.
На выход 300 градусов.
Внутри две перегородки, располагать их можно как угодно и размеры им задавать любые. но нужно сделать так что были минимальные размеры и получить на выходе температуру в 300 градусов.
Icq 416111520
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