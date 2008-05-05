Написать программу на Фортране.

Условия:

Данн ядерный реактор, через него проходит поток воды. Температура воды на входе 30 градусов.

На выход 300 градусов.

Внутри две перегородки, располагать их можно как угодно и размеры им задавать любые. но нужно сделать так что были минимальные размеры и получить на выходе температуру в 300 градусов.

Icq 416111520