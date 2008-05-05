Реферат по гражданскому праву

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Закрыт10 заявок220 просмотров

Тема: "Индивидуальное предпринимательство"

План:

Введение

1. Понятие и сущность индивидуального предпринимательства

2. Виды индивидуального предпринимательства

Заключение

20 листов, размер шрифта 14, полуторный интервал.

Срок - вечер 9 мая.

17 лет назад
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eleni
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад