Срочно! Реферат по теории вероятности (9 класс)

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Завершен6 заявок365 просмотров

Предмет: "Теория вероятности и статистика". Занимались по учебнику Тюрина, Макарова, Высоцкого, Ященко.

Необходим реферат: введение, основная часть, где будет расчет изменения какой-либо величины (например, изменение роста рубля со временем и т.п.), графически - диаграммы, заключение. Расчет - свой (не пример из литературы).

Всего 15 листов, крайний срок - вечер 7 мая.

17 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Работа - выше всяких похвал. Очень довольна сотрудничеством, особенно порадовала пунктуальность :) Рекомендую всем. Елена, спасибо!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад