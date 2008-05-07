Алгоритм построение выпуклой оболочки конечного множества точек в d-мерном пространстве (Метод "заворачвания подарка") Весь алгоритм описан в книге Preparata, Sheimos. Vychislitelnaya geometriya.djvu Программу желательно написать в Borland C++ Builder. Необходимо разобрать алгоритм ...
Срочно! Реферат по теории вероятности (9 класс)
Предмет: "Теория вероятности и статистика". Занимались по учебнику Тюрина, Макарова, Высоцкого, Ященко.
Необходим реферат: введение, основная часть, где будет расчет изменения какой-либо величины (например, изменение роста рубля со временем и т.п.), графически - диаграммы, заключение. Расчет - свой (не пример из литературы).
Всего 15 листов, крайний срок - вечер 7 мая.
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