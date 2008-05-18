Алгоритм построение выпуклой оболочки конечного множества точек в d-мерном пространстве (Метод "заворачвания подарка") Весь алгоритм описан в книге Preparata, Sheimos. Vychislitelnaya geometriya.djvu Программу желательно написать в Borland C++ Builder. Необходимо разобрать алгоритм ...
Диплом. Разработка семейства web-интерфейсов.
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