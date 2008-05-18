Есть готовая система, исходные коды. Технологии: ASP.NET, C#, MSSQL 2000, IIS Нужно!!! пояснительная записка 0. Введение 1. Технико-экономическое обоснование 2. Постановка задачи ...
Курсовая расчет систем солнечного теплоснабжения
Курсовая работа без чертжей - расчет систем солнечного теплоснабжения.
Срок до 18.05.08.
В предложении указывайте стоимость выполненияи и срок.
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