Курсовая расчет систем солнечного теплоснабжения

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Курсовая работа без чертжей - расчет систем солнечного теплоснабжения.

Срок до 18.05.08.

В предложении указывайте стоимость выполненияи и срок.

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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