Выполнить несложную курсовую на Делфи (и Паскале)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт8 заявок466 просмотров

Выполнить несложную курсовую на Делфи (и Паскале)

1. Точность описания

2. Недорого

3. До 9 мая 2008 года

4. Интересует любой вариант второй части

5. Можно дополнительно на паскале первую часть подешевле

отдельно оплачу:

6. Найдете надежного прогера на Делфи на будущее (недорогие проекты)

Delphi
17 лет назад
gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад
$30
5 дней

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AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад