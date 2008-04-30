Контрольные работы по математике, ВМ и ТФКП, 1 к

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок301 просмотр

Необходимо сделать 2 контрольных работы по математике.

Оформление:

1. Если почерк аккуратный, достаточно от руки написать на А4 и в jpg отправить (каждой задаче отдельный лист), графики можно в excell;

2. Чем больше пояснений, тем лучше.

Срок: 4 мая.

Работы тут: _http://rus-vip.ifolder.ru/6370625

17 лет назад
6puraDup
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад