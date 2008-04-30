Тема работы - "функциональное устройство на операционных усилителях". Выполнение желательно полностью в электронном виде. См. приклепленное полное задание. Срок - 18 мая.
Реферат
Куплю реферат.
нужна курсовая работа,либо реферат по финансовой математики
Темы:1.Расчет тарифов пенсионного страхования.2.Расчет тарифов страхования жизни.3.Тарифы страхования(на примере)
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