Реферат

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Закрыт6 заявок356 просмотров

Куплю реферат.

нужна курсовая работа,либо реферат по финансовой математики

Темы:1.Расчет тарифов пенсионного страхования.2.Расчет тарифов страхования жизни.3.Тарифы страхования(на примере)

17 лет назад
RDD2003_07
Денис 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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