Нейросетевые алгоритмы

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Закрыт4 заявки385 просмотров

Hеобходимо решить задачу с использованием

Нейросетевых алгоритмов.

Сделать математическое описание.

Задача в прикрепленном файле.

Подробности при выборе исполнителя

17 лет назад
taras0v
Юрий 
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bsa2000
Сергей 
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DonKarleone
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andrew39
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neyromihanick
Нейро 
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$300
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Заявки фрилансеров

bsa2000
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
DonKarleone
Карлен 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
andrew39
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
neyromihanick
Нейро 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад