Нейросетевые алгоритмы

Доброго времени суток! Срочно нужна помошь по доработке диплома на Flash8 pro/ AC2. Приложение затачивается не для интернета. Нужно сделать простейший мп3 проигрыватель, фотогалерею, и помочь с интеграцией в уже сделанный мной проект. ...