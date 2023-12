Ответственный профессиональный подход к разработке ПО

Образование высшее, в 2002 г. получил степень кандидата технических наук в Томском государственном университете. Область научных интересов: теория формальных языков, теория конечных автоматов и полуавтоматов (композиция, декомпозиция, решение автоматных уравнений), теория нейронных сетей, теория кодирования, криптография, комбинаторика. Отличное знание английского языка. Имею 12-летний профессиональный опыт работы в сфере разработки ПО в качестве разработчика, ведущего разработчика, аналитика и руководителя проектов.

Отличное знание:

* Cross-platform (windows, linux, solaris, android) kernel and user mode development for desktop (x86 and x86-64), embedded and mobile (ARM) platforms

* Cross-compilation toolchains: GNU GCC (glibc, bionic, uClibc), LLVM, ARM DS-5

* С/С++, Java, Assembler, С#, VB и VBA

* Autotools, libtool, make, nmake

* GDB, Gprof, Gconv, strace, ltrace, valgrind, etc.

* C++/Java unit testing (Google mocking, Google testing, JUnit)

* Windows Platform SDK, Cabinet SDK, Driver Development Kit (DDK), Gecko SDK, DirectX SDK

* Win32 API, Shell API, Setup API, Process Status API (PSAPI), Kernel API, Crypto API, Adobe Flash API, Netscape Plugin API (NPAPI), npruntime

* MFC, STL, ATL/WTL, GDI/GDI+, Active Directory Service Interfaces (ADSI), Windows Management Instrumentation (WMI), DirectShow, Windows Multimedia, Cygwin, Netscape wintools

* COM/COM+, ActiveX, XPCOM

* MSI, InstallShield MSI, XPIInstall

* SOAP, XML (Docbook, OASIS DITA, S1000D, CECOM, etc.), XSLT, XSL-FO

* DHTML, CSS, ASP.NET, JavaScript, TCL/TK, shell scripting (sh, bash) and automation (Expect)

* ODBC, ADO.NET, MS Access, MSSQL и MSDE, MySQL, Oracle

* Sockets 2 API, raw sockets, tcp/ip, udp, icmp, rtp/rtsp, ftp, webdav, h.223

* OpenMAX, GStreamer, GTK+, POSIX threads, multithreading

* MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, AAC, ACC, MPEG-2 TS (demultiplexing, decoding)