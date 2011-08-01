Разработка детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии

Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа: www.avito.ru www.irr.ru www.olx.ru www.slando.ru Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно ...
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1. Разработка модуля детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии.
2. На вход модуля порциями произвольной длины подаются данные HDLC-сессии. Задача обработки – корректная распаковка сессии (проверка FCS и т.д. в соответствии стандарту) и сигнализация при обнаружении в данных фреймов H.223. Необходимо учитывать, что фрейм может быть разбит по разным порциям данных.
3. API модуля должен предоставлять 4 функции:
init – для инициализации обработки сессии, выделения ресурсов, должен возвращать ссылку на контекст сессии
reset – принимает контекст сессии, выполняет сброс состояния детектора
detect – принимает контекст сессии, данные в виде массива byte произвольной длинны и его размера, возвращает результат детектирования
free – принимает контекст сессии, заканчивает обработку и освобождает ресурсы.
4. Минимальная вычислительная нагрузка на процессор. Критерий относительный, необходимо ориентироваться на то что бы на процессоре уровня Core i3 при обработке 248 сессий одновременно (~8 байт/с каждая сессия) загрузка не превышала 20-30%.
5. Язык разработки – C. Соответствие выданным Code convention (будут выданы выбранному исполнителю).
6. Код должен собираться/работать под Linux, Solaris, Windows. Для Windows проект в Microsoft Visual Studio 2008, для Linux и Windows с использованием стандартных средств сборки.
7. Обязательно наличие тестов.
8. Предоставляются тестовые наборы данных, как содержащие детектируемые фреймы, так и нет (будут выданы выбранному исполнителю).
9. Части функциональности реализованы в lib3gpph324m, libh324m, wireshark, можно обратиться к их кодам как к справочным.
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