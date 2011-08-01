Разработка детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии

1. Разработка модуля детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии.

2. На вход модуля порциями произвольной длины подаются данные HDLC-сессии. Задача обработки – корректная распаковка сессии (проверка FCS и т.д. в соответствии стандарту) и сигнализация при обнаружении в данных фреймов H.223. Необходимо учитывать, что фрейм может быть разбит по разным порциям данных.

3. API модуля должен предоставлять 4 функции:

init – для инициализации обработки сессии, выделения ресурсов, должен возвращать ссылку на контекст сессии

reset – принимает контекст сессии, выполняет сброс состояния детектора

detect – принимает контекст сессии, данные в виде массива byte произвольной длинны и его размера, возвращает результат детектирования

free – принимает контекст сессии, заканчивает обработку и освобождает ресурсы.

4. Минимальная вычислительная нагрузка на процессор. Критерий относительный, необходимо ориентироваться на то что бы на процессоре уровня Core i3 при обработке 248 сессий одновременно (~8 байт/с каждая сессия) загрузка не превышала 20-30%.

5. Язык разработки – C. Соответствие выданным Code convention (будут выданы выбранному исполнителю).

6. Код должен собираться/работать под Linux, Solaris, Windows. Для Windows проект в Microsoft Visual Studio 2008, для Linux и Windows с использованием стандартных средств сборки.

7. Обязательно наличие тестов.

8. Предоставляются тестовые наборы данных, как содержащие детектируемые фреймы, так и нет (будут выданы выбранному исполнителю).

9. Части функциональности реализованы в lib3gpph324m, libh324m, wireshark, можно обратиться к их кодам как к справочным.