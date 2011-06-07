Модуль тестирования на Delphi 7

Здраствуйте.

Необходима разработка модуля тестирований знаний датского языка, в среде программирования Delphi 7.

В состав модуля входят 5 типовых шаблонов задний, работающий при загрузке текстового файла урока, содержащего непосредственно текст заданий и правильные ответы, необходимые для проверки правильности вводимых пользователем ответов. ТЗ с полным описанием необходимых к разработке заданий имеется. Сроки разработки модуля – неделя.

В случае вашей заинтересованности данной разработкой обращайтесь по указанному адресу эл. почты за более подробными разъяснениями.