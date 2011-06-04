Доработка аналога программы Spryt-5

Требуется программист-математик для доработки аналога программы Spryt-5.

Все нужно сделать быстро и качественно в течение 3-5 дней.

Бюджет составляет 2500 $,без предоплат.

После 5 дневного тестирования вы получаете свои деньги.

Сейчас программа выдает 5 чисел,нужно довести до одного 100%.

Программисты которые не могут доделать программу,которые не знаю о чем идет речь, которых не устраивает оплата или сроки сразу проходим мимо.

Е-маил: [email protected]