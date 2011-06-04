Решеие задачи теплопроводности. Делфи или паскаль

Пример готовой задачи в 1.doc - в этом файле пример решения для одномерного уравнения теплопроводности с обратным течением времени с данными в файле *2.jpg*.

Нужно чтобы Ваша программа решала для двумерного уравнения теплопроводности с обратным течением времени для условия в файле *3.jpg*. И чтобы вычисляло погрешности, абсолютное и точное решение.

срок 3-4 дня

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