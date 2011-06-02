GUI для консольной программы

Требуется разработать общую графическую оболочку для двух консольных программ идентичного функционала. (Есть их исходники на C) .

Обратите внимание, программы не работают в традиционном CLI режиме, а требуют выбора ряда пунктов в меню с клавиатуры.

Примерный вид интерфейса на скриншоте.

Программа должна уметь работать под Windows XP, Vista, Win 7.

В оболочке требуется реализовать меню, главное окно с двумя вкладками и диалоговое меню с тремя шагами. (выбор раздела, прогресс-бар, обработка результатов)

Программа не должна требовать для запуска дополнительной установки каких-либо библиотек или фреймворков.