Программка для конференции

$100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки201 просмотр
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Для Конференции SOCAMP 2011 необходимо разработать ИТ программку для конфереции по оценке лептами выступлений спикером. Есть ТЗ. Нужно чтобы было готово к 18 июня. Цену обсуждаем

13 лет назад
BiaKaulle
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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