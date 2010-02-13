Функция экспорта в blogger (blogspot) на C#

Тема: Разработка системы Институт - декан. Задание - Создать программу для институтов( см. сайты институтов в инете). Цель- 1. учебный план 2. журнал успеваемости. сделать программу .Язык Visual Studio
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать функцию экспорта в blogger (blogspot). Функции передаются:
- Название поста
- Содержимое поста
- Теги поста (labels)
- Логин пользователя
- Пароль пользователя
- Прокси сервер (чтобы поддерживалась возможность публикации через прокси, но по умолчанию должно работать без)
При удачном завершении функции возвращаем true, при неудачной публикации false. В функции обязательно нужно использовать обработчики исключений.
Публикация должна происходить от текущей даты и времени.
Реализация C# под .NET2.0. Нужно сделать через интерфейс удаленной публикации вроде
MetaWeblog.
Для демонстрации набросать очень простенький интерфейс, чтобы можно было ввести все параметры функции, нажать кнопку отправить, затем перейти на блог и увидеть как произошла публикация. Исходный код должен быть хорошо прокомментирован.
Оплата по факту выполнения задачи. Вы мне присылаете исполняемый файл, я проверяю работоспособность, если все нормально - оплачиваю и вы мне высылаете исходный код.
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