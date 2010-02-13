Управление радиоупр. машинками через интернет

Тема: Разработка системы Институт - декан. Задание - Создать программу для институтов( см. сайты институтов в инете). Цель- 1. учебный план 2. журнал успеваемости. сделать программу .Язык Visual Studio
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Есть такая задача. Необходимо создать программное обеспечение, которое будет управлять радиоуправляемыми (любыми покупными) или каким либо другим образом управляемыми (допустим инфракрасным) машинками. Доступ к этому программному обеспечению должен осуществляться с сайта -то есть скажем пользователь залогинился и получил в управление радиоуправляемую машинку..Кроме всего-необходимо организовать слежение за машинкой-либо при помощи камеры на самой машинке, либо с помощью какой то стационарной камеры. Вся система должна иметь возможность масштабирования (легкой возможности подключения n-ного количества дополнительных машинок - желательно непрофессионалом- то есть по идее надо сделать какой то админский интерфейс. Вся система в работе должна не "тормозить" в отсылке видеопотока пользователям-управляющим машинками, а также - в отсылке видеопотока -подключающимся зрителям. Этот проект задумывается мной и еще парой энтузиастов - поэтому "ужасных" бюджетов нет ;-) - но внимательно выслушаем того - кто поможет сие реализовать и, возможно, - найдем компромисс!
P.S. после завершения проекта можно будет рассмотреть долгосрочное ссотрудничество -для поддержания в работе всей системы!
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Подробное ТЗ отрпавлю на е-маил. Условия сотрудничества: 1. 2 раза в неделю - отчет о проделанной работе, демонстрация результатов. 2. ТЗ разбивается на 2 этапа, оплата 50% после выполнения первого этапа, еще 50% после ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходима консультация (или разработка кусков кода) по Developer Express GridControl (построить сетку с автоматическими вычислениями на ADO .Net – 1 таблица), а также по Crystal Reports (создать 2 отчёта) в Visual Studio 2008 .Net.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть dll написанная на c++, ее надо нужно подцепить к программе на c#. Так вот нужно соответсвенно это сделать. Как я понимаю для понимающего человека это раз плюнуть.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Требуется отредактировать программу peers (скачать можно тут http://sourceforge.net/projects/peers/files/peers/0.4.1/peers-0.4.1.zip/download). Программа написана на jar Нужно: 1. в папке conf лежат 2 конфиг-файла. в них нужно убрать поле а прописать его напрямую в jar , его параметр сделать sip.pctel.ru 2. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужна складская программа для учета наличия, продаж, прихода шин на нескольких складах. Должна уметь генерировать прайс-листы, остатки, отчеты по продажам. Также необходима интеграция с несколькими складами (поиск шин по базе). В общем что-то типа 1С. ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать программу (Delphi можно C++), которая синхронизирует данные между системой GoodCMS и 1С. ТЗ в приложении. Присылайте вашу стоимость и сроки.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Небольшая утилита обработки звука создает файлы с дефектами в виде небольших щелчков и искажений, необходимо это исправить, имеются исходники программы на C# и необработанные звуки.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задание: - разработка программы-парсера, осуществляющей конвертирование pdf-файла в набор фалов xml заданной структуры, расположенных в папках; - желателен запуск программы с командной строки, но не принципиально; - желательно в процессе работы отображает текущее состояние (процесс выполнения, проценты, лог ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сабж: курсовая работа. Сейчас программа меняет фон рабочего стола. - Добавить функцию установки фоновой картинки для экрана приветствия (это когда нажимаешь win+L). ТЗ для доработки: - Добавить кнопку "Установить на экран приветствия" - При нажатии этой кнопки добавить готовый ключ ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад