Управление радиоупр. машинками через интернет

Здравствуйте! Есть такая задача. Необходимо создать программное обеспечение, которое будет управлять радиоуправляемыми (любыми покупными) или каким либо другим образом управляемыми (допустим инфракрасным) машинками. Доступ к этому программному обеспечению должен осуществляться с сайта -то есть скажем пользователь залогинился и получил в управление радиоуправляемую машинку..Кроме всего-необходимо организовать слежение за машинкой-либо при помощи камеры на самой машинке, либо с помощью какой то стационарной камеры. Вся система должна иметь возможность масштабирования (легкой возможности подключения n-ного количества дополнительных машинок - желательно непрофессионалом- то есть по идее надо сделать какой то админский интерфейс. Вся система в работе должна не "тормозить" в отсылке видеопотока пользователям-управляющим машинками, а также - в отсылке видеопотока -подключающимся зрителям. Этот проект задумывается мной и еще парой энтузиастов - поэтому "ужасных" бюджетов нет ;-) - но внимательно выслушаем того - кто поможет сие реализовать и, возможно, - найдем компромисс!

P.S. после завершения проекта можно будет рассмотреть долгосрочное ссотрудничество -для поддержания в работе всей системы!