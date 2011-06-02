Программа на Дельфи

Тема: Разработка системы Институт - декан. Задание - Создать программу для институтов( см. сайты институтов в инете). Цель- 1. учебный план 2. журнал успеваемости. сделать программу .Язык Visual Studio
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать экспорт RTF документа в текст с поддержкой таблиц, используя компонент TRichView - http://www.trichview.ru/
Так чтобы таблица экспортировалась в виде www.Frigate3.com/download/download/Doc/357.jpg
Вложенные таблицы тоже должны поддерживаться.
Пример документа для экспорта
www.Frigate3.com/download/Doc/Doc.zip
Требования к экспорту текста:
Красная строка в 6 пробелов/табуляция
В конце параграфа идет разрыв строки (опционально после параграфов оставлять пустую строку)
опционально выравнивание текста по границе
Ограничение по ширине в 80 символов
При успешном написании этого куска возможно постоянное сотрудничество.
Цена 500$, срок 5 дней.
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