OlgaVictorovna

Ищем дизайнера на постоянную удаленную работу (2-3 часа в день). Обязанности: рисовать потрясающие баннеры, понятные элементы пользовательских интерфейсов, захватывающие страницы сайта. Нам все равно, где живет этот талантливый человек. Важно что он обладает самодисциплиной, ...