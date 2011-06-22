OlgaVictorovna

Ольга Лапшинова OlgaVictorovna

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Люблю работать с профессионалами.

Я являюсь маркетологом компании "Софтплисити". Компания небольшая, потому мы часто прибегаем к услугам фрилансеров. С некоторыми потом работаем на постоянной основе.

  • Флеш анимация баннер

    $30

    Нужен анимированный баннер для сайта. Размер 270*200. Иллюстрация к программе, которая объединяет разные файлы (pdf, doc, txt, html, tiff) в один многостраничный PDF. Т.е. разные файлы слетаются в один PDF. Никакого текста, кроме ...

    HTMLБаннер для сайта
    Анимация11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощник интернет-маркетолога, постоянно, удаленно

    $350

    Ищу адекватного помощника интернет-маркетолога с отличным знанием английского языка. Нужен толковый человек с невыключенными мозгами, которому интересна постоянная работа, а не разовая подработка. Опыт работы желателен, но вполне заменим желанием учиться. Основные обязанности: написание постов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшой скрипт

    $20

    Нужен небольшой java скрипт для отображения обработанных файлов (сколько файлов сконвертировано, сколько деревьев посажено). Примерно как здесь tree-o-meter http://pdf2jpg.net/support_the_forest.php#.UeOhCNKzKuI Картинки предоставлю.

    Java
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарезать и сверстать PSD в html

    $100

    Нужно нарезать ПСД картинку и сверстать в страницу сайта. Аккуратно, кроссбраузерно, быстро. Цена $60, оплата через WebMoney или PayPal.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Специалист по продвижению в Facebook, Twitter

    $500

    Нужен специалист по SMO. Англоязычная аудитория, facebook, twitter. Требования: - уровень английского advanced - понимание технической стороны facebook (как настроить приложение, etc.) - понимание, как привлечь и удержать аудиторию - навыки проведения акций в соц сетях - умение работать ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Delphi интерфейс для Google Chrome

    $200

    Для google chrome embedded доработать интерфейс, добавить возможность отображения html в wmf (emf) stream, при заданном размере листа. С опцией FitToPage и без нее. Цена $200 (webmoney). Срок 5 рабочих дней.

    HTMLDelphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Код на Дельфи

    $50

    Нужно написать код на Дельфи, кторый будет конвертировать картинку формата .pict (в максимальном разрешении) в формат bmp, используя QuickTime API http://www.delphi-jedi.org/jedi-quicktime.html. Исходная картинка лежит на www.Frigate3.com/download/Image/10010.zip Срок неделя, оплата $50.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер постоянно удаленно

    $500

    Ищем дизайнера на постоянную удаленную работу (2-3 часа в день). Обязанности: рисовать потрясающие баннеры, понятные элементы пользовательских интерфейсов, захватывающие страницы сайта. Нам все равно, где живет этот талантливый человек. Важно что он обладает самодисциплиной, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа на Дельфи

    $500

    Требуется написать экспорт RTF документа в текст с поддержкой таблиц, используя компонент TRichView - http://www.trichview.ru/ Так чтобы таблица экспортировалась в виде www.Frigate3.com/download/download/Doc/357.jpg Вложенные таблицы тоже должны поддерживаться. Пример документа для экспорта www.Frigate3.com/download/Doc/Doc.zip Требования к экспорту текста: Красная строка в 6 ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик постоянно удаленно

    $300

    Ищем адекватного человека для тестирования ПО. Обязанности: - Ручное функциональное тестирование; - Проверка (создание конфликтной ситуации) из bug reports, с подробным описанием шагов - Разработка процедур тестирования (тест-план, тест кейсы); - Активное взаимодействие с разработчиками - Тестирование интерфейса на различных ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн страницы сайта

    $250

    Нужен толковый и креативный дизайнер для редизайна html страницы сайта (не главной). Помимо врожденного чувства прекрасного и продвинутым навыкам фотошопа нужно хорошее понимание структуры страницы, расположения картинок, выбор шрифтов, умение разместить всю информацию лучшим способом. ...

    HTMLPhotoshop
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать на Delphi форму настроек

    $200

    Надо написать на Delphi форму настроек для программы TotalBrowser Страница “Main” 1) Настройка размера изображения 2) Настройка кол-ва элементов на одну строку 3) Hotkey для запуска приложения Страница “Appearance” 1) ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Код на Java & C++

    $15

    Нужно переписать кусок кода на Java &amp; C++ для продукта Total HTML ConverterX (http://www.coolutils.com/TotalHTMLConverterX). Материал в атаче. Срок 4 дня. Цена $15.

    HTMLJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на англ. постоянно и удаленно

    Нужен человек на постоянную удаленную работу, владеющий английским языком на продвинутом уровне. Задача: написание статей на английском о заданных программах с заданными кивордами (по сути по заданной схеме). Пример: http://www.coolutils.com/Convert-DWF-BMP Статья 350-400 слов, $8. Оплата по ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Код на Дельфи

    $100

    Нужно написать код на Дельфи, который сможет: 1) Определить наличие на компьютере пользователя iTunes и его версию 2) Добавить файл (audio, video) в библиотеку iTunes (файлы считаются поддерживаемыми iTunes, в любом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать код на С++

    $10

    Для продукта Тотал ПДФ Конвертер (http://www.coolutils.com/TotalPDFConverterX) нужно написать строчки на С++ аналогичные этому куску на паскале: uses PDFConverter_TLB, Dialogs; var cnv: IPDFConverterX; begin cnv:=CoPDFConverterX.Create; cnv.Convert(SrcFile, DestFile, Params); IF cnv.ErrorMessage&lt;&gt;'' Then ShowMessage(cnv.ErrorMessage); end; Цена ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поиск кряков в интернете

    $30

    Нужен человек, владеющий английским, для поиска кряков от наших программ в интернете. Нужно 8-10 кряков от каждой программы (всего программ будет три). В отчете должна быть ссылка на кряк и сам ключ. Цена $30. Срок ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
msz
57 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта
Хорошая совместная работа.
Хороший вдумчивый аудит сайта по основным показателям.
Ответный отзыв
Kandiral
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Код на Дельфи
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Руслан быстро справился с задачей и сразу же прислал рабочий вариант. Рекомендую.
Ответный отзыв
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Статьи на англ. постоянно и удаленно
ok
Хороший копирайтер с отличным английским. Умеет держать сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Статьи на англ. постоянно и удаленно
Хороший заказчик
Ульяна отличный копирайтер с хорошим английским. Пишет качественные тексты в сжатые сроки.
Ответный отзыв
-Natik-
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Поиск кряков в интернете
+
Сработал быстро и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв