OlgaVictorovna

Нужен анимированный баннер для сайта. Размер 270*200. Иллюстрация к программе, которая объединяет разные файлы (pdf, doc, txt, html, tiff) в один многостраничный PDF. Т.е. разные файлы слетаются в один PDF. Никакого текста, кроме ...
Ольга Лапшинова OlgaVictorovnaOlgaVictorovna
Я являюсь маркетологом компании "Софтплисити". Компания небольшая, потому мы часто прибегаем к услугам фрилансеров. С некоторыми потом работаем на постоянной основе.
- $30Анимация11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $350
Ищу адекватного помощника интернет-маркетолога с отличным знанием английского языка. Нужен толковый человек с невыключенными мозгами, которому интересна постоянная работа, а не разовая подработка. Опыт работы желателен, но вполне заменим желанием учиться. Основные обязанности: написание постов ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужен небольшой java скрипт для отображения обработанных файлов (сколько файлов сконвертировано, сколько деревьев посажено). Примерно как здесь tree-o-meter http://pdf2jpg.net/support_the_forest.php#.UeOhCNKzKuI Картинки предоставлю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно нарезать ПСД картинку и сверстать в страницу сайта. Аккуратно, кроссбраузерно, быстро. Цена $60, оплата через WebMoney или PayPal.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужен специалист по SMO. Англоязычная аудитория, facebook, twitter. Требования: - уровень английского advanced - понимание технической стороны facebook (как настроить приложение, etc.) - понимание, как привлечь и удержать аудиторию - навыки проведения акций в соц сетях - умение работать ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Для google chrome embedded доработать интерфейс, добавить возможность отображения html в wmf (emf) stream, при заданном размере листа. С опцией FitToPage и без нее. Цена $200 (webmoney). Срок 5 рабочих дней.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно написать код на Дельфи, кторый будет конвертировать картинку формата .pict (в максимальном разрешении) в формат bmp, используя QuickTime API http://www.delphi-jedi.org/jedi-quicktime.html. Исходная картинка лежит на www.Frigate3.com/download/Image/10010.zip Срок неделя, оплата $50.Завершен13 лет назад
- $500
Ищем дизайнера на постоянную удаленную работу (2-3 часа в день). Обязанности: рисовать потрясающие баннеры, понятные элементы пользовательских интерфейсов, захватывающие страницы сайта. Нам все равно, где живет этот талантливый человек. Важно что он обладает самодисциплиной, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Требуется написать экспорт RTF документа в текст с поддержкой таблиц, используя компонент TRichView - http://www.trichview.ru/ Так чтобы таблица экспортировалась в виде www.Frigate3.com/download/download/Doc/357.jpg Вложенные таблицы тоже должны поддерживаться. Пример документа для экспорта www.Frigate3.com/download/Doc/Doc.zip Требования к экспорту текста: Красная строка в 6 ...Закрыт13 лет назад
- $20
Нужны 5 статей по 2000 знаков без пробелов на русском по теме массаж. Цена $20, сроки 5 дней.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $35
Нарезать и сверстать псд страницы. Срок неделя.HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Ищем адекватного человека для тестирования ПО. Обязанности: - Ручное функциональное тестирование; - Проверка (создание конфликтной ситуации) из bug reports, с подробным описанием шагов - Разработка процедур тестирования (тест-план, тест кейсы); - Активное взаимодействие с разработчиками - Тестирование интерфейса на различных ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужен толковый и креативный дизайнер для редизайна html страницы сайта (не главной). Помимо врожденного чувства прекрасного и продвинутым навыкам фотошопа нужно хорошее понимание структуры страницы, расположения картинок, выбор шрифтов, умение разместить всю информацию лучшим способом. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $200
Надо написать на Delphi форму настроек для программы TotalBrowser Страница “Main” 1) Настройка размера изображения 2) Настройка кол-ва элементов на одну строку 3) Hotkey для запуска приложения Страница “Appearance” 1) ...Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется аудит русской части сайта и консультация по продвижению. Цена $50.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужно переписать кусок кода на Java & C++ для продукта Total HTML ConverterX (http://www.coolutils.com/TotalHTMLConverterX). Материал в атаче. Срок 4 дня. Цена $15.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен человек на постоянную удаленную работу, владеющий английским языком на продвинутом уровне. Задача: написание статей на английском о заданных программах с заданными кивордами (по сути по заданной схеме). Пример: http://www.coolutils.com/Convert-DWF-BMP Статья 350-400 слов, $8. Оплата по ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Нужно написать код на Дельфи, который сможет: 1) Определить наличие на компьютере пользователя iTunes и его версию 2) Добавить файл (audio, video) в библиотеку iTunes (файлы считаются поддерживаемыми iTunes, в любом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Для продукта Тотал ПДФ Конвертер (http://www.coolutils.com/TotalPDFConverterX) нужно написать строчки на С++ аналогичные этому куску на паскале: uses PDFConverter_TLB, Dialogs; var cnv: IPDFConverterX; begin cnv:=CoPDFConverterX.Create; cnv.Convert(SrcFile, DestFile, Params); IF cnv.ErrorMessage<>'' Then ShowMessage(cnv.ErrorMessage); end; Цена ...Завершен13 лет назад
- $30
Нужен человек, владеющий английским, для поиска кряков от наших программ в интернете. Нужно 8-10 кряков от каждой программы (всего программ будет три). В отчете должна быть ссылка на кряк и сам ключ. Цена $30. Срок ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад