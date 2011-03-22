Владимир ChernilecskyChernilecsky
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, советую!
$60
10 баллов
13 лет назад
Володе - спасибо. Работа сделана чётко в срок. Перевод очень качественный. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Алексей очень приятный в общении человек, ответственный и обязательный заказчик. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь продолжить в будущем сотрудничество. 10 баллов!
$3
10 баллов
13 лет назад
Очень опытный и понимающий исполнитель!С задачей справился в срок даже раньше.Тексты очень интерестные и самое главное уникальные!Всем советую.
$120
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа, качественно в условленный срок. Понимание с полуслова.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все понятно, четко. Оплата точно в срок. Советую всем для сотрудничества, и сам надеюсь на дальнейшие заказы.
$3
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель! Все грамотно! Красиво! и быстро! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все четко, понятно, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.