Chernilecsky

Владимир Chernilecsky

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
brainsessia
Павел 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Нужен стих
Спасибо за работу!
Отличный заказчик, советую!
Ответный отзыв
brodo
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Срочный перевод на англ. 5 стр. научно-поп. текста
Володе - спасибо. Работа сделана чётко в срок. Перевод очень качественный. Рекомендую!!!
Алексей очень приятный в общении человек, ответственный и обязательный заказчик. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь продолжить в будущем сотрудничество. 10 баллов!
Ответный отзыв
whited2
Олег 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Уникальный текст для казино.
Очень опытный и понимающий исполнитель!С задачей справился в срок даже раньше.Тексты очень интерестные и самое главное уникальные!Всем советую.
ok
Ответный отзыв
xodapi
Сергей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
$120
10 баллов
13 лет назад
Персональный проект для Галика Владимир
Отличная работа, качественно в условленный срок. Понимание с полуслова.
Отличный заказчик, все понятно, четко. Оплата точно в срок. Советую всем для сотрудничества, и сам надеюсь на дальнейшие заказы.
Ответный отзыв
pabe
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Написать тексты для сайта
Отличный исполнитель! Все грамотно! Красиво! и быстро! Всем рекомендую!
Хороший заказчик, все четко, понятно, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв