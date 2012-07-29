Здравствуйте. Ищем адекватного сеошника, который смог бы сделать грамотную оптимизация сайта (если все ок то 4 сайтов), а также склей другого сайта по причине его блокировки.
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужна верстка мобильной версии сайта в 320 и 800 пикселей. Дизайн готов. Важна качественная!!! верстка. Также на будущее есть много работ по сайтам, в плане верстки и доработок.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно отрисовать каркас для игрового автомата+бекфон, как в примере +-. Качественно, стилизация под 3д, под металл, пример работы прикреплен.3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Добрый день. Нужная срочная верстка письма для рассылки (если подойдет работа будет много работы на будущее по верстки). Нужен опытный разбирающийся в верстке человек. Верстку нужно сделать по всем требованиям сервиса unisender есть пример предыдущих ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужен качественный, профессиональный, современный и оригинальный логотип для партнерской программы. Тематика казино. Примеры работ которые нравятся в таких стилях http://www.logologika.ru/blog/show-17.htm и в таких пунктах 2, 8, 13 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fsay-hi.me%2Fnovosti%2F15-trendov-v-logotipax-2015-goda.html&tld=ru&lang=ru&la=1457519488&tm=1459231085&text=http%3A%2F%2Fsay-hi.me%2Fnovosti%2F15-trendov-v-logotipax-2015-goda.html%2520логотипы&l10n=ru&mime=html&sign=1a8e70a309b6bd3c62ad81af4a5a73a4&keyno=0Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужна верстка рассылочного письма - сейчас. Пишите в скайпHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Для сайта http://gamescasino.ru/igrovye_avtomaty/ ,а именно для 85 автоматов нужно сделать по 3 скрина для каждого автомата(всего 255 скринов): 1. Первый скрин должен просто быть с игроовго автомата, тоесть можно на ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1100
Написания около 300 тыс знаков для списка сайтов. Обзоры автоматов, статьи, инструкции, описания игр.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
Здрравствуйте. Нужна разработка плагинов для популярных браузеров. Вот примеры реализации плагина: http://www.vulcan-casino.com/v-play.html#vplay http://www.multigaminatorclub.com/plugins/ Контакты в профиле.Системное программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный, за адекватную стоиомсть. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример понравившейся партнерки http://www.ggsaffiliates.com/ Пишите тут свои предложения или в скайп: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример партнерки http://www.ggsaffiliates.com/ Пишите тут свои предложения или в скайп: whited21Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Мне нужны картинки (скриншоты) для обзоров на каждую страницу обзора казино http://free-slot.ru/casinos/crystalslot_casino/ (таковых 23 страницы), нужно как тут (http://free-slot.ru/aztec_gold_megajack/) чтобы было по 2 картинки (скриншота) на одну страницу обзора казино. ...Баннеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Только опытным сеошникам! Нужна грамотная перелинковка сайта, а также объяснить суть перелинковки сайта, то есть почему именно такая перелинковка будет выбрана. Также нужен анализ этого же сайта на наличии ошибок и ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать картинки к 40-50 игровым автоматам. Вот в таком стиле как тут http://slotsbar.ru/igrovieavtomaty/crazy-monkey.html или тут http://free-slot.ru/aztec_gold_megajack/ Тоесть взять 2 картинки и соединь их в одну и ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужны качественные доработки по сайту: 1-Поставить всплывающие видео ролики 2-Часть страницы при клике чтобы сворачивалась. 3.Подкорретировать работу кнопки онлайн/оффлайн поддержки. 4. Загрузка сайта и мелкие ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать программу для пользователей нашего сайта,чтобы пользователи могли зайти спокойно на сайт,так как им блокирует провайдер Дом,ру. Есть пример как реализовали это на другом сайте Пример: support7.info ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь в контекстной рекламе в поисковиках. Кто может дать и настроить рекламу по тематике азартные игры, есть примеры где конкуренты дают рекламу в AdWords и Директе. Контакты: ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен толковый/хороший программер для доделки мелочей на сайте. Нужно поставить видео-помощь на сайт, то есть реализовать само открытие видео(всплывание) на сайте. Также сделать сворачивание для небольшого меню на сайте, тоесть сделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно отснять несколько роликов(один около 2 минут второй около 30-40 сек.) как зарегистрироваться и пополнить-снять средства со счета. Тематика сайта- казино. Skype: whited21Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно сделать логотип для строительной фирмы. Окончательного решения как должен выглядеть логотип-нет. Тоесть нужно несколько экземпляров чтобы Вы предоставили. Есть название фирмы.от него нужно отталкиваться. Подробная инфа по skype: whited21Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт13 лет назад