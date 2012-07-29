whited2

Олег whited2

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка мобильной версии

    Добрый день. Нужна верстка мобильной версии сайта в 320 и 800 пикселей. Дизайн готов. Важна качественная!!! верстка. Также на будущее есть много работ по сайтам, в плане верстки и доработок.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Каркас игрового автомата

    Нужно отрисовать каркас для игрового автомата+бекфон, как в примере +-. Качественно, стилизация под 3д, под металл, пример работы прикреплен.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка письма для рассылки. Срочно. Качественно.

    $20

    Добрый день. Нужная срочная верстка письма для рассылки (если подойдет работа будет много работы на будущее по верстки). Нужен опытный разбирающийся в верстке человек. Верстку нужно сделать по всем требованиям сервиса unisender есть пример предыдущих ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип партнерской программы

    Добрый день. Нужен качественный, профессиональный, современный и оригинальный логотип для партнерской программы. Тематика казино. Примеры работ которые нравятся в таких стилях http://www.logologika.ru/blog/show-17.htm и в таких пунктах 2, 8, 13 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&amp;url=http%3A%2F%2Fsay-hi.me%2Fnovosti%2F15-trendov-v-logotipax-2015-goda.html&amp;tld=ru&amp;lang=ru&amp;la=1457519488&amp;tm=1459231085&amp;text=http%3A%2F%2Fsay-hi.me%2Fnovosti%2F15-trendov-v-logotipax-2015-goda.html%2520логотипы&amp;l10n=ru&amp;mime=html&amp;sign=1a8e70a309b6bd3c62ad81af4a5a73a4&amp;keyno=0

    HTML
    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать скрины игровых автоматов

    Здравствуйте. Для сайта http://gamescasino.ru/igrovye_avtomaty/ ,а именно для 85 автоматов нужно сделать по 3 скрина для каждого автомата(всего 255 скринов): 1. Первый скрин должен просто быть с игроовго автомата, тоесть можно на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка плагина под браузеры IE/Chome/FF/Opera

    $2500

    Здрравствуйте. Нужна разработка плагинов для популярных браузеров. Вот примеры реализации плагина: http://www.vulcan-casino.com/v-play.html#vplay http://www.multigaminatorclub.com/plugins/ Контакты в профиле.

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн партнерской программы

    $250

    Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный, за адекватную стоиомсть. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример понравившейся партнерки http://www.ggsaffiliates.com/ Пишите тут свои предложения или в скайп: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн партнерской программы

    Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример партнерки http://www.ggsaffiliates.com/ Пишите тут свои предложения или в скайп: whited21

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинки для страниц сайта

    Здравствуйте. Мне нужны картинки (скриншоты) для обзоров на каждую страницу обзора казино http://free-slot.ru/casinos/crystalslot_casino/ (таковых 23 страницы), нужно как тут (http://free-slot.ru/aztec_gold_megajack/) чтобы было по 2 картинки (скриншота) на одну страницу обзора казино. ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внутрення оптимизация сайта.

    Здравствуйте. Только опытным сеошникам! Нужна грамотная перелинковка сайта, а также объяснить суть перелинковки сайта, то есть почему именно такая перелинковка будет выбрана. Также нужен анализ этого же сайта на наличии ошибок и ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинки к игровым автоматам

    Здравствуйте. Нужно сделать картинки к 40-50 игровым автоматам. Вот в таком стиле как тут http://slotsbar.ru/igrovieavtomaty/crazy-monkey.html или тут http://free-slot.ru/aztec_gold_megajack/ Тоесть взять 2 картинки и соединь их в одну и ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта.

    Здравствуйте. Нужны качественные доработки по сайту: 1-Поставить всплывающие видео ролики 2-Часть страницы при клике чтобы сворачивалась. 3.Подкорретировать работу кнопки онлайн/оффлайн поддержки. 4. Загрузка сайта и мелкие ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • VPN доступ к сайту

    Здравствуйте. Нужно сделать программу для пользователей нашего сайта,чтобы пользователи могли зайти спокойно на сайт,так как им блокирует провайдер Дом,ру. Есть пример как реализовали это на другом сайте Пример: support7.info ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контекстная реклама.

    Здравствуйте. Нужна помощь в контекстной рекламе в поисковиках. Кто может дать и настроить рекламу по тематике азартные игры, есть примеры где конкуренты дают рекламу в AdWords и Директе. Контакты: ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небоьшие доработки по сайту

    Здравствуйте. Нужен толковый/хороший программер для доделки мелочей на сайте. Нужно поставить видео-помощь на сайт, то есть реализовать само открытие видео(всплывание) на сайте. Также сделать сворачивание для небольшого меню на сайте, тоесть сделать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несколько видео-роликов.

    Здравствуйте. Нужно отснять несколько роликов(один около 2 минут второй около 30-40 сек.) как зарегистрироваться и пополнить-снять средства со счета. Тематика сайта- казино. Skype: whited21

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип строительной фирмы.

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать логотип для строительной фирмы. Окончательного решения как должен выглядеть логотип-нет. Тоесть нужно несколько экземпляров чтобы Вы предоставили. Есть название фирмы.от него нужно отталкиваться. Подробная инфа по skype: whited21

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Каркас игрового автомата
Сотрудничеством однозначно доволен! Постоянная связь и своевременные правки не могут не радовать. Безоговорочно рекомендую!
Все сделано очень круто и качественно! Работа на 5+ , всем советую!!
Ответный отзыв
lagro_andy
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка - сейчас
Отличный заказчик, оплата сразу после окончания работы. Рекомендую
Очень быстро все сделал. Советую.
Ответный отзыв
Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Уникальный текст для казино.
ok
Очень опытный и понимающий исполнитель!С задачей справился в срок даже раньше.Тексты очень интерестные и самое главное уникальные!Всем советую.
Ответный отзыв
greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Сделать скрины игровых автоматов
Работать с Олегом - одно удовольствие! Интересный заказ, ни какой срочности, делаешь с душой, оплата моментально! Самые лучшие рекомендации
Все прошло быстро и качетсвенно. Рекомендую.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн партнерской программы
Все прошло успешно. Оплата во время
Сделал все качественно и в срок.
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