Разработка плагина под браузеры IE/Chome/FF/Opera

$2500
Системное программированиеЗавершен2 заявки329 просмотров
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Здрравствуйте.

Нужна разработка плагинов для популярных браузеров.

Вот примеры реализации плагина:

http://www.vulcan-casino.com/v-play.html#vplay

http://www.multigaminatorclub.com/plugins/

Контакты в профиле.

10 лет назад
whited2
Олег 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$2500
14 дней
Отличный специаист знающий свое дело.Таковых мало. Работу сделал в срок со всеми поправками в ходе работы.
Хороший заказчик. Точная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.