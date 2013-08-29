Проект на С++.

$7500
Системное программированиеЗакрыт10 заявок308 просмотров
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Для разработки приложения требуются опытные кодеры. Требования: С++ от 5 лет. Знание библиотек.

10 лет назад
masd
45 летВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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