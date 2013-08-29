Проект на С++.

Приветствую, есть очень нестандартная задача. От человека который возьмется за это задание, нужно большое количество знаний. Приложение очень сложное, но выполнимое. А теперь подробнее. Есть сервер, из него необходимо сделать прокси сервер, который мог бы фильтровать приложения ...