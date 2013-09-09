Java/Oracle Разработчик (Банковская сфера)

Lizard Soft - ведущая компания по разработке программного обеспечения на веб-технологиях и эксперт по внедрению программных решений на базе IBM WebSphere и Microsoft SharePoint.

Мы ищем Java/Oracle Разработчика для участия в проекте по развитию интернет-банкинга.

Требования:

Глубоке понимание принципов ООП

2+ года опыта с базами данных Oracle в качестве разработчика

Знания SQL и PL/SQL

2+ года опыта с Java (Core, Servlets, JSP, JSF)

Опыт в банковской сфере приветствуется

Ответственность

Стрессоустойчивость

Способность работать самостоятельно

Мы предлагаем:

Прекрасные возможности для совершенствования в кругу дружного и сплоченного коллектива, который делает то, чем можно гордиться!

Амбициозные задачи и профессиональный рост;

Уникальные и долгосрочные проекты;

Продуктивную окружающую среду для развития творческого потенциала, обучающие программы и сертификацию;

Достойная оплата, социальные гарантии