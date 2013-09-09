Java/Oracle Разработчик (Банковская сфера)

Демон написан на С++/Qt Работает в среде CentOS Linux x64 После смены оборудования и пересборки демона, при запуска - вылетает с ошибкой. Исходники и доступ по SSH я предоставлю. Нужен человек, которы сможет выявить и исправить ошибку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Lizard Soft - ведущая компания по разработке программного обеспечения на веб-технологиях и эксперт по внедрению программных решений на базе IBM WebSphere и Microsoft SharePoint.
Мы ищем Java/Oracle Разработчика для участия в проекте по развитию интернет-банкинга.
Требования:
Глубоке понимание принципов ООП
2+ года опыта с базами данных Oracle в качестве разработчика
Знания SQL и PL/SQL
2+ года опыта с Java (Core, Servlets, JSP, JSF)
Опыт в банковской сфере приветствуется
Ответственность
Стрессоустойчивость
Способность работать самостоятельно
Мы предлагаем:
Прекрасные возможности для совершенствования в кругу дружного и сплоченного коллектива, который делает то, чем можно гордиться!
Амбициозные задачи и профессиональный рост;
Уникальные и долгосрочные проекты;
Продуктивную окружающую среду для развития творческого потенциала, обучающие программы и сертификацию;
Достойная оплата, социальные гарантии
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