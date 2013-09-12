Написать легкий макрос для Excel

Требуется написать макрос для Excel. Крайне желательно их совместимость с Office 2003, 2007 и 2010

Имеется небольшая база данных, в котором хранится текстовая информация. На каждой строке имеется телефонный номер. Отдельно имеется список телефонных номеров (каждая на новой строке). В макрос необходимо вставлять список номеров и он должен находить в базе данных эти же номера, в случае схожести, макрос должен полностью удалять то поле, в котором был найден схожий номер.

Прошу предлагать цены.