Написать легкий макрос для Excel

$50
Системное программированиеЗавершен4 заявки223 просмотра
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Требуется написать макрос для Excel. Крайне желательно их совместимость с Office 2003, 2007 и 2010

Имеется небольшая база данных, в котором хранится текстовая информация. На каждой строке имеется телефонный номер. Отдельно имеется список телефонных номеров (каждая на новой строке). В макрос необходимо вставлять список номеров и он должен находить в базе данных эти же номера, в случае схожести, макрос должен полностью удалять то поле, в котором был найден схожий номер.

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10 лет назад
AM
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Step_UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$8
1 день
Александр, хорошо справился с поставленной задачей и в короткие сроки предоставил нужные результаты. Советую данного исполнителя как надежного и квалифицированного специалиста.
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