Портфолио
- Надстрока Арфа142 просмотра
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
10 лет назад
Александр, хорошо справился с поставленной задачей и в короткие сроки предоставил нужные результаты. Советую данного исполнителя как надежного и квалифицированного специалиста.
Ответный отзыв
Четкая постановка задания и моментальная оплата - чего еще желать )
$1
10 баллов
11 лет назад
Моментально выполнил и проконсультировал, очень благодарна исполнителю, буду сотрудничать с Александром
Ответный отзыв
Четкая постановка задания, быстрая оплата - рекомендую
$1
10 баллов
15 лет назад
Трудно начали, но быстро закончили. Работа сделана на отлично! Хорошее, вдумчивое описание результатов эксперимента. Оплата явно не соответсвует результату! Будем работать и дальше.