Step_UA

Александр Step_UA

 
39 летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
AM
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Написать легкий макрос для Excel
Александр, хорошо справился с поставленной задачей и в короткие сроки предоставил нужные результаты. Советую данного исполнителя как надежного и квалифицированного специалиста.
Четкая постановка задания и моментальная оплата - чего еще желать )
Ответный отзыв
Coolover
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Надо соединить 2 exсel (или СSV) документа в 1
Моментально выполнил и проконсультировал, очень благодарна исполнителю, буду сотрудничать с Александром
Четкая постановка задания, быстрая оплата - рекомендую
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$1
10 баллов
15 лет назад
Тестирование программы
Трудно начали, но быстро закончили. Работа сделана на отлично! Хорошее, вдумчивое описание результатов эксперимента. Оплата явно не соответсвует результату! Будем работать и дальше.