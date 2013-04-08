Надо соединить 2 exсel (или СSV) документа в 1

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Завершен3 заявки153 просмотра

надо соединить 2 exel (или СSV) документа в 1 документ по 1 столбцу ID

в 1 документе содержится ИФО, адрес, ID

во втором - номер телефона и ID

нужно каким то образом сопоставить поля айди, чтобы номер телефона прописался для нужного клиента (ИФО)

файл понадобится для импорта данных в бд постгрессSQL

12 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Step_UA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Моментально выполнил и проконсультировал, очень благодарна исполнителю, буду сотрудничать с Александром
Четкая постановка задания, быстрая оплата - рекомендую

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Step_UA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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