Переделать БД MySQL одной кмс на другую кмс

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Закрытнет заявок159 просмотров

Есть БД сайта на кмс wcps.ru

задача: нужно несколько её таблиц (пользователи, статьи, форум...) экспортировать в БД сайта на другом движке (instantcms)

MySQL
12 лет назад
SDDD
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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