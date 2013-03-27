Собрать ePochta Extractor'ом базу из 1000 компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок190 просмотров

Необходимо собрать базу из 1000 компаний в Google.ru и Yandex.ru по ключевым запросам. Работа простая на 5 мин. ваших действий и на 3 часа работы программы. Необходим навык работы с ePochta Extractor и последняя лицензионная версия.

Укажите цену, сроки. Обязательно наличие skype и возможность обсудить заказ в голосом режиме. У меня очень много работы и нет времени на многочасовые обсуждения в чате того, что можно объяснить голосом за 2 минуты. Это не прихоть, а результат семилетного опыта сотрудничества с фриланс-специалистами. Присылайте Skype в PM.

Дополнительное преимущество, если у вас не ePochta Extractor , а ePochta Lead Extractor со Skype модулем.

12 лет назад
Ikarus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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