Размеры 937*150 (или 937 на 130) Тематика – автомобильный портал Это может быть просто коллаж из нескольких фрагментов фотографий, цветовая гамма – сине-белая, серо-белая. Не обязательно сложнонавороченную, главное чтобы не банальную (с двумя машинками и всё).