Есть БД сайта на кмс wcps.ru задача: нужно несколько её таблиц (пользователи, статьи, форум...) экспортировать в БД сайта на другом движке (instantcms)
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Закрыт
11 лет назад
Есть БД сайта на кмс wcps.ru задача: нужно несколько её таблиц (пользователи, статьи, форум...) экспортировать в БД сайта на другом движке (instantcms)
Необходимо наполнить форум тематики работа для моряков осмысленными топиками и сообщениями. Тематика - поиск работы для моряков в Украина, обсуждение крюинговых агентств, обучение моряков, юридические аспекты трудоустройства моряков и др.
Размеры 937*150 (или 937 на 130) Тематика – автомобильный портал Это может быть просто коллаж из нескольких фрагментов фотографий, цветовая гамма – сине-белая, серо-белая. Не обязательно сложнонавороченную, главное чтобы не банальную (с двумя машинками и всё).