SDDD

Алексей Крутов SDDD

 
51 годУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
aleshaaa
Алексей 
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется наполнить форум по работе для моряков
Ответственный заказчик, оплата производилась в оговоренный срок. Была поставлена четкая задача. Рекомендую.
Работа выполнена, в основном всем доволен
Ответный отзыв
suave
Ана 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
33 отзыва(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Требуется сделать картинку – хэдер для сайта
Очень приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую Алексея, как заказчика с чётким ТЗ и моментальной оплатой за работу. Ещё раз спасибо!
Спасибо талантливому исполнителю, прекрасно справляется...
Ответный отзыв