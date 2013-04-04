Консультация по MySQL - синхронизация баз данных

Добрый день!

Нужна консультация (буквально несколько вопросов для понимания) по синхронизации баз данных MySQL.

Общее описание:

есть основная база данных MySQL и есть несколько баз данных (базы-получатели), которые будут брать данных из основной БД по определенным критериям.

Вопросы:

Хотел понять - возможно ли реализовать это только через средства MySQL и можно ли мастер БД поставить на облако Amazon

Возможно дальнейший заказ на разработку систему синхронизации.