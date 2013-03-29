Есть БД сайта на кмс wcps.ru задача: нужно несколько её таблиц (пользователи, статьи, форум...) экспортировать в БД сайта на другом движке (instantcms)
Таблица в Excel
В наличии недоделанная таблица в Excel. Компания развозит несколько сортов пива по нескольким торговым точкам, необходимо заполнив количество приобретенного компаниями продукта, того или иного наименования, составить диаграмму за месяц по динамике "потребления". Взглянув на таблицу все должно стать понятно.
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