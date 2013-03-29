Таблица в Excel

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Закрыт2 заявки162 просмотра

В наличии недоделанная таблица в Excel. Компания развозит несколько сортов пива по нескольким торговым точкам, необходимо заполнив количество приобретенного компаниями продукта, того или иного наименования, составить диаграмму за месяц по динамике "потребления". Взглянув на таблицу все должно стать понятно.

12 лет назад
Algonk
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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