Программа учета персонала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт13 заявок259 просмотров

Необходимо разработать программу учета персонала, подробности в ТЗ

как свой черновой набросок прилагаю форму в Excel

Прошу сразу писать ориентировочную стоимость при отклике.

12 лет назад
rshar
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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