Добрый день! Нужна консультация (буквально несколько вопросов для понимания) по синхронизации баз данных MySQL. Общее описание: есть основная база данных MySQL и есть несколько баз данных (базы-получатели), ...
Программа учета персонала
Необходимо разработать программу учета персонала, подробности в ТЗ
как свой черновой набросок прилагаю форму в Excel
Прошу сразу писать ориентировочную стоимость при отклике.
Заявки фрилансеров
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