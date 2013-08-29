Двусторонняя печать из разных источников

Демон написан на С++/Qt Работает в среде CentOS Linux x64 После смены оборудования и пересборки демона, при запуска - вылетает с ошибкой. Исходники и доступ по SSH я предоставлю. Нужен человек, которы сможет выявить и исправить ошибку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Excel документ и отдельно текстовый блок данных. Необходимо программно иметь возможность печати текстовых данных на оборотной стороне (на лицевой - вкладки Excel). Язык: C++.
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