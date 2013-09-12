С++ программист для поддержки упаковщика

Для поддержки и развития упаковщика исполняемых файлов требуется С++ программист с базовыми знаниями asm x86.

Необходимые знания и умения:

о С++ (опыт программирования не менее 1 года), умение находить для существующих фрагментов кода несколько альтернативных вариантов кода;

о Базовые знания Asm x86 (знание основных инструкций и понятий (регистры, флаги, стэк, смещение и т.д.)), умение пользоваться дизассемблером/отладчиком и по заданному дизассемблированному фрагменту находить данный участок в С++ коде;

о Знание особенностей структуры исполняемых файлов (иметь представление о том, что такое заголовок, секции, импорт, экспорт и т.д.) и основных полей РЕ заголовка.

о Быстро находить решения поставленных задач и ответственно относиться к своей работе.

Условием приема на работу является успешное выполнение небольшого задания и прохождение собеседования.

Условия работы:

Полный рабочий день, удаленная работа.

Оплата $1000-2000 в месяц (по результатам собеседования).