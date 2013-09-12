Консультация по настройке прокси в Bat

Пока только хочу понять порядок цен на услугу по настройке прокси в почтовике Bat.

То есть через этот почтовик буду иногда работать.Он не самый лучший но так нужно. Нужно его настроить под прокси и на пальцах объяснить что и как нужно делать.

Понимаю что для программистов это смешное задание , но для меня темный лес.

Так что хоть назовите цены за такую работу.