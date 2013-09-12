Консультация по настройке прокси в Bat

Нужен специалист по NetCat для установки сайта на хостинг из архива.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пока только хочу понять порядок цен на услугу по настройке прокси в почтовике Bat.
То есть через этот почтовик буду иногда работать.Он не самый лучший но так нужно. Нужно его настроить под прокси и на пальцах объяснить что и как нужно делать.
Понимаю что для программистов это смешное задание , но для меня темный лес.
Так что хоть назовите цены за такую работу.
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