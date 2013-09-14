Программист на Symfony 2.

Системное программированиеЗакрытнет заявок156 просмотров
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Для стабильной, долгосрочной работы ищем программиста Symfony 2. Обязательное наличие разработанных ранее проектов на Symfony 2. Работа удаленная. Ежедневная. оплата 15$ в час.

10 лет назад
Paralog
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад