Дизайн партнерской программы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок230 просмотров

Здравствуйте.

Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный, за адекватную стоиомсть. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример понравившейся партнерки http://www.ggsaffiliates.com/

Пишите тут свои предложения или в скайп: whited21

12 лет назад
whited2
Олег 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$250
5 дней
Сделал все качественно и в срок.
Все прошло успешно. Оплата во время

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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