Надо дизайн и верстка 2х продающих страниц.
Дизайн партнерской программы
Здравствуйте.
Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный, за адекватную стоиомсть. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример понравившейся партнерки http://www.ggsaffiliates.com/
Пишите тут свои предложения или в скайп: whited21
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