Дизайн и верстка одностраничника

Требуется дизайн простого одностраничника. Тексты, фото, четкое ТЗ есть. Есть ссылки на нравящиеся примеры. Нужно выполнить быстро (до 25.04 - включительно). Если всё ОК, будет ещё 3-4 аналогичных задания.

Извиняюсь. Поменял срок. Задание создал с версткой, на что не посмотрел. Чуть продляем.