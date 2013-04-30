Дизайн и верстка одностраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок242 просмотра

Требуется дизайн простого одностраничника. Тексты, фото, четкое ТЗ есть. Есть ссылки на нравящиеся примеры. Нужно выполнить быстро (до 25.04 - включительно). Если всё ОК, будет ещё 3-4 аналогичных задания.

Извиняюсь. Поменял срок. Задание создал с версткой, на что не посмотрел. Чуть продляем.

12 лет назад
116
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$250
7 дней
Очень понравилось работать с Марго. Корректно, оперативно, всегда на связи. Если возникает необходимость переделать тот или иной элемент, переделывает сразу так, что глаз радуется :) Работой доволен, и обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Приятно работать с Сергеем. Всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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