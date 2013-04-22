Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru Необходимо выполнить редизайн для 2 базовых страниц: главная и http://f-a-p.ru/arenda-avtovishki/apl Придать сайту современный деловой вид Целевая аудитория сайта: 1)Строительные компании, организации занимающиеся ремонтом и ...
Сделать шаблон для dle 9.5
Что надо учесть при создании шаблона:
1)Пример того, как должен выглядеть шаблон тут: http://algroup-spb.ru/
Нужно сделать по подобию, но в другой цветовой гамме.
2) Должна быть проработана главная, внутренняя страница, страницы категорий и админпанели. Можно сделать по подобию http://algroup-spb.ru/ но в другой цветовой гамме.
3) Сделать слайдер новостей на главной по примеру http://algroup-spb.ru/, в слайдере должны выводиться заголовки статей и картинки. Заголовки должны быть кликабельны.
4) Сделать и адаптировать модуль онлайн-заявок. Данные заявки должны приходить на соответствующую указанную почту. Пример http://algroup-spb.ru/request/ (это должно быть что-то похоже на форму обратной связи)
Более подробные детали в личке. Пожалуйста предлагайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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