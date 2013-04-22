Сделать шаблон для dle 9.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок141 просмотр

Что надо учесть при создании шаблона:

1)Пример того, как должен выглядеть шаблон тут: http://algroup-spb.ru/

Нужно сделать по подобию, но в другой цветовой гамме.

2) Должна быть проработана главная, внутренняя страница, страницы категорий и админпанели. Можно сделать по подобию http://algroup-spb.ru/ но в другой цветовой гамме.

3) Сделать слайдер новостей на главной по примеру http://algroup-spb.ru/, в слайдере должны выводиться заголовки статей и картинки. Заголовки должны быть кликабельны.

4) Сделать и адаптировать модуль онлайн-заявок. Данные заявки должны приходить на соответствующую указанную почту. Пример http://algroup-spb.ru/request/ (это должно быть что-то похоже на форму обратной связи)

Более подробные детали в личке. Пожалуйста предлагайте цены и сроки.

DLE
12 лет назад
ypisatel
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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